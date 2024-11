Audiência na Câmara discute renegociações de concessões rodoviárias

Em 2024, o governo federal iniciou esse processo de revisão para resolver problemas em concessões antigas, abrangendo 7.500 quilômetros em diversos estados - Foto: Divulgação

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados debate, na terça-feira, 12, a renegociações das concessões rodoviárias. O debate atende a pedido do deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG).

Em 2024, o governo federal iniciou esse processo de revisão para resolver problemas em concessões antigas, abrangendo 7.500 quilômetros em diversos estados.

“O objetivo é prorrogar os contratos por até 15 anos, mediante a conclusão de obras inacabadas e investimento em novas tecnologias”, explica Abramo.

A audiência, explica o deputado, visa obter informações dos órgãos responsáveis e discutir os impactos econômicos e de desenvolvimento da renegociação.

"Serão debatidos os critérios utilizados para a renovação das concessões, incluindo requisitos técnicos, econômicos e operacionais", detalha Abramo, lembrando que alguns leilões passados frustraram os usuários por não fornecerem as melhorias esperadas.

ViaBahia

Na Bahia, as rodovias BR-324 e 116 não serão mais administradas pela concessionária ViaBahia, após intervenção do governo federal, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Ao todo, são 680 quilômetros de rodovias no estado.



