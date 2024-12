INUSITADO Youtuber fuma cinzas do pai com maconha: “Honrar do jeito dele” Criadora de conteúdo disse que esse foi um desejo do patriarca, Papa Pizza Por Redação 20/11/2024 - 11:24 h | Atualizada em 20/11/2024 - 12:10

A youtuber com o cigarro de maconha feito com as cinzas do pai - Foto: Reprodução | Instagram

A youtuber Rosanna Pansino relatou, em seu podcast, que fumou as cinzas do pai misturada com maconha, ao lado de sua família. A criadora de conteúdo disse que esse foi um desejo do patriarca, Papa Pizza, que morreu há 5 anos após não resistir à leucemia. “Vamos honrar meu pai, Papa Pizza, cumprindo o seu desejo. Eu vou fumar meu pai morto. Vou fazer isso, minha mãe e irmã também vão, elas preferem fazer longa das câmeras. Mas a minha irmã talvez venha compartilhar histórias e memórias divertidas sobre o meu pai”, disse. Leia mais: >> Quase R$ 10 bilhões; veja empresas que mais ganharam com o Perse >> Em áudio, general afirmou que Bolsonaro deu aval para golpe até 31/12 >> Pedestre morre após ser atropelado enquanto fazia atividade fisica em Salvador Rosanna relembrou que ele pediu para que elas plantassem a droga para misturar com suas cinzas. “Anos atrás, ele nos falou que gostaria que pegássemos suas cinzas, misturássemos ao solo e plantássemos maconha para fumá-lo. Tenho imagens nossas fazendo isso, foi bastante emocionante e especial, e estou grata por esses momentos honrando meu pai juntas”, relatou. A sua mãe, entretanto, estranhou o pedido e o questionou. “No início, minha mãe ficou hesitante. ‘Isso é meio hippie, as pessoas vão nos julgar’. Já faz cinco anos agora, pensamos ser a hora certa de fazer o que meu pai queria e o honrar do jeito dele”, completou. O vídeo foi publicado no YouTube e mostrou somente Rosanna em frente à câmera, enquanto sua mãe e irmã estiveram ao lado. “Perder meu pai, especialmente porque ele também era um dos meus melhores amigos, foi simplesmente diferente”, declarou. Na sequência, ela explicou que o luto sempre estará com ela e falou sobre o cigarro. “Estava delicioso. Tinha um gosto muito bom”. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rosanna Pansino (@rosannapansino)

