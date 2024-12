Quase R$ 10 bilhões; veja empresas que mais ganharam com o Perse

Ifood foi beneficiada em R$ 336 milhões - Foto: iFood/Reprodução

A Receita Federal divulgou uma lista com as empresas que mais se beneficiaram em 2024 com incentivos fiscais por meio do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). Até o momento, o governo federal já concedeu R$ 9,7 bilhões para cerca de 15 mil empresas.

O iFood é a empresa que mais recebeu incentivo do Perse, num total de R$ 336 milhões. Na sequência, estão a Azul Linhas Aéreas (R$ 303 milhões) e a Enotel Hotel e Resorts (R$ 171 milhões).

O Perse é uma iniciativa do governo federal criada para apoiar o setor de eventos, que foi gravemente afetado pela pandemia da Covid-19. O programa fornece auxílio financeiro, incentivos fiscais e outras formas de suporte para ajudar na recuperação econômica das empresas e profissionais do setor.

Veja as 10 empresas mais beneficiadas com o programa:

IFood - R$ 336.115.198,93

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. - R$ 303.738.709,29

Enotel- Hotels & Resorts S/A - R$ 171.588.275,86

Atlântica Hotels Internacional Brasil LTDA - R$ 104.892.928,07

Vila Galé Brasil - Atividades Hoteleiras LTDA - R$ 84.187.528,55

AIRBNB - R$ 82.189.288,18

MSC Cruzeiros do Brasil LTDA. - R$ 71.190.521,10

Madero Indústria e Comércio S.A. - R$ 69.456.853,97

J.B.World Entretenimentos S/A - R$ 67.768.897,63

Informa Markets LTDA. - R$ 61.509.694,74

Companhia Thermas do Rio Quente - R$ 61.503.687,60

Famosos contemplados

Na relação, empresas de várias celebridades estão presentes como beneficiadas do Perse. As empresas de Virginia Fonseca, Gusttavo Lima e Ana Castela foram algumas das beneficiadas com o programa em 2024. Confira a lista:

Balada Eventos e Produções Ltda. (Gusttavo Lima) – R$ 18,8 milhões

Boiadeira Music Ltda. (Ana Castela) – R$ 9,4 milhões

Simone Mendes Produções Musicais (Simone Mendes) – R$ 8,8 milhões

Talismã Administradora de Shows e Editora Musical Ltda. (Leonardo) – R$ 6 milhões

Virginia Influenciadora Ltda. (Virginia Fonseca) – R$ 4,5 milhões

Israel e Rodolffo Produções Artísticas Ltda. (Israel & Rodolffo) – R$ 3,3 milhões

Os Barões da Pisadinha Produção Musical Ltda. (Os Barões da Pisadinha) – R$ 2,7 milhões

Turma do Pagode Produções Artisticas Ltda. (Turma do Pagode) – R$ 1,6 milhão

SG11 & Cia (Luísa Sonza) – R$ 561,9 mil