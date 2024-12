Virginia teria recebido quase R$ 5 milhões do governo Bolsonaro

O nome de Virginia Fonseca voltou a ser atrelado a polêmicas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O nome de Virginia Fonseca voltou a ser atrelado a polêmicas. Isso porque, nessa segunda-feira, 18, um internauta compartilhou um documento no X (antigo Twitter), que aponta a empresa Virginia Influencer Ltda, como uma das empresas beneficiadas por um auxílio do Governo Federal, durante o mandato de Jair Bolsonaro.

A empresa em nome da influenciadora teria sido beneficiada em R$ 4,5 milhões através do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. Esse programa foi criado como ferramenta de incentivo às empresas durante o período da pandemia da Covid-19.

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, do Metrópoles, a empresa da nora do cantor Leonardo está elegível para receber o benefício do Governo Federal. Uma vez que a empresa da influenciadora desempenha, pelo menos, uma das atividades necessárias para a participação no PERSE.

Outra empresa que apareceu com o nome estampado no documento também tem um influenciador por trás. A empresa Play9, do influencer Felipe Neto e seus sócios, teria recebido mais de R$ 14 milhões do programa, valor superior ao triplo do recebido supostamente por Virginia Fonseca.