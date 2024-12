Virginia Fonseca exibe corpo sarado dois meses após 3º filho; veja

Virginia Fonseca apareceu mostrando a barriga sarada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais no último domingo (17), para revelar aos internautas como está o seu corpo dois meses após o nascimento do seu terceiro filho, o pequeno José Leonardo.

A apresentadora afirmou estar feliz com o corpo voltando a como era antes da gravidez.

“Postando no feed só porque estou muito feliz de ver a barriguinha voltando”, escreveu a influenciadora na legenda da imagem.

Nos comentários, os internautas não pouparam os elogios. “Nem parece que essa mulher estava grávida esses dias, gente”, escreveu um internauta. “Corpo dos sonhos. Sim ou claro?”, questionou outra. “Já está em forma novamente”, elogiou mais uma.

A influenciadora é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe.

Veja: