Luana Piovani critica Virginia Fonseca e ironiza: "Pobres crianças"

Luana Piovani fez críticas a Virginia Fonseca - Foto: Reprodução | Redes Sociais e SBT

Luana Piovani surpreendeu com críticas a Virginia Fonseca, nesta segunda-feira, 28. A loira repostou um vídeo em que um influenciador disparou contra a esposa de Zé Felipe.

A atriz compartilhou a gravação nos seus stories e comentou: "Pobres crianças rycas (sic)". No vídeo em questão, William questiona a exposição dos filhos das influenciadoras.

"Influenciadoras como Virginia Fonseca tendo um filho atrás do outro... Está acontecendo algo muito sério", disparou o influenciador, enquanto exibe uma matéria que menciona o uso de colágeno em pó, supostamente dado pela influenciadora à sua filha de 2 anos.

"Isso, no meu ponto de vista, é exploração, porque uma criança não pediu pra já nascer tendo Instagram", continuou William, na gravação.

Ele também comentou sobre a influência do uso de telas nos comportamentos das crianças: "A gente viu o caso da nossa pequena lá. A mudança de comportamento só por conta do uso do telefone. Pega uma malícia rápido, pega um estresse rápido. As crianças já estão estressadas sem ter nenhuma demanda emocional, psicológica de trabalho".