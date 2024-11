Virginia detona presente de João Guilherme para filha: "Não quero"

Virginia Fonseca, Maria Flor e Zé Felipe - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca comemorou, nesta terça-feira, 22, o aniversário de dois anos de sua filha, Maria Flor, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe. A festa, com tema da Turma da Mônica, reuniu familiares, amigos e celebridades. Entre os convidados estava o ator João Guilherme, tio de Maria Flor, cuja atitude acabou causando desconforto com Virginia.

João surpreendeu ao presentear a sobrinha com um casal de coelhos, o que não agradou a influenciadora. Nos stories do Instagram, Virginia comentou sobre o presente de forma visivelmente insatisfeita.

“O João Guilherme deu dois coelhos e pra p… melhorar a situação, um é macho e outro é fêmea. Meu deus do céu”, desabafou ela. Zé Felipe não perdeu a chance de brincar com a situação: “Só que eles met*m pra caramba, né?”, ironizou o cantor.

Virginia, em tom de brincadeira, ainda ameaçou: “Vou mandar três [filhotes] lá pra sua casa, João. Vou mandar macho e fêmea. Acabou, não convido mais. Não quero mais.”

Ainda na terça-feira, 22, o cantor Leonardo, avô de Maria Flor, prestou homenagem à neta em suas redes sociais. Ele compartilhou um vídeo em que a menina aparece cantando uma música sertaneja. “Viva a nossa Florzinha. Dois aninhos”, escreveu Leonardo, todo orgulhoso, na legenda da publicação.