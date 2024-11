Virginia revela que não gosta de ser comparada com Eliana: “Eu sou eu”

Quando a gente entrou no SBT, foi a saída da Eliana. Então as pessoas começaram a falar que eu era a nova Eliana, e começaram a criar coisas que não existem. Quando fui entrar já falaram que eu queria competir com o Serginho do Altas Horas, isso nunca existiu. Estavam fazendo comparação do meu programa com o dele, isso nunca existiu

Virginia Fonseca