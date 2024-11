Tia Má detona Virginia por bolsa de R$ 500 mil: "10 casas populares"

Tia Má criticou Virginia Fonseca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Virginia Fonseca está causando polêmica com a exposição de uma bolsa com valor altíssimo e virou motivo de críticas da influenciadora Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má.

A baiana detonou a apresentadora do Sabadou, do SBT, por causa do gasto com o item de luxo da marca Hermes, que é de couro e está avaliada entre R$ 228 mil e R$ 500 mil.

"Meio milhão... Meio milhão… São dez casas populares!", afirmou a intérprete de Carol na série Rensga Hits!, do Globoplay, no X.

Tia Má ainda completou: "E eu fiquei com mais raiva da divulgação disso, como se fosse algo positivo! Só escancara as desigualdades em nosso país. E vai ter gente defendendo…".

A influenciadora Bárbara Ayres reagiu nos comentários e falou que a sua casa custava por volta de R$ 80 mil. "Amiga, é f*da. Dá uma tristeza! E vai ter gente dizendo que basta se esforçar que dá para ter uma", disse Maíra, em resposta.