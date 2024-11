Milionária, Virgina Fonseca revela desejo de entrar no BBB

Virginia Fonseca disse que entraria para o BBB - Foto: Divulgação | SBT

Dona de uma fortuna milionária, Virginia Fonseca confessou que sempre teve o desejo de entrar no BBB. No seu programa do SBT, em conversa com Yasmin Brunet, a apresentadora surpreendeu ao deixar claro o seu desejo.

Leia Mais:

>>> Virginia Fonseca fica chocada com atitude de Huck e filho: "Meu Deus!"

>>> Zé Felipe é massacrado por proibir filha de ir a médico; entenda

>>> Zé Felipe proíbe filha de ir a médico e polêmica vem à tona: "Não vai"

"Eu tenho vontade de ir. Eu tinha, hoje já não sei, porque tenho três filhos. Mas antes eu tinha vontade de ir, porque é uma experiência que você só vive lá. Onde você vai ficar numa casa te filmando, 24 horas, com regras e pessoas que você não conhece?", iniciou a influenciadora.

A esposa de Zé Felipe ainda completou: "Quase que a sua casa é desse jeito. Só não tem câmeras nos banheiros. Ela costuma entrar no banheiro da gente e pega a gente de qualquer jeito. Com regras que eu implanto. É, pode ser! Mas eu gostaria que alguém fizesse isso comigo".

Yasmin Brunet, que esteve no BBB 24 e causou grandes polêmicas, a questionou: "Ah, será? Imagina, aí botam com a sua família e falam: 'Você não gosta dela por causa disso'". Virginia reagiu: "Eu falo: 'Aham'".