Zé Felipe proíbe filha de ir a médico e polêmica vem à tona: "Não vai"

Virginia Fonseca surpreendeu ao expor que Zé Felipe está "impedindo" Maria Alice, primeira filha do casal, de ir a médico por uma situação inesperada. A nora de Leonardo marcou um ortopedista para prestar assistência à criança.

O sertanejo não curtiu a ideia, rejeitou a situação e fez a esposa desistir do veredito. “Eu estava aqui pronta para ir ao médico com a Maria Alice, o Zé cancelou", falou a famosa.

A influenciadora comentou: "A gente ia levar ela no ortopedista, porque ela anda igual ao Léo. E aí eu tinha marcado o ortopedista para ela, só que o Zé Felipe falou: ‘Não! Não vai, não. Porque ela saiu do meu saco, eu saí do saco do meu pai e ela vai andar assim'”.

Maria Alice ouviu a mãe interagir com os seguidores e respondeu de imediato no vídeo: “Ô, mãe! Eu vou fazer o raio-x do meu pé”.

“Não vai mais, amor. Porque o seu pai cancelou”, disparou a famosa, aos risos. Zé Felipe explicou para a primogênita: “Não vai, eu cancelei. Você não vai ao médico! Você vai brincar. Ué, você quer ir ao médico?”. A empresária estipulou uma condição: “Desfila para mamãe ver você andando”.