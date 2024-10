Zé Felipe é massacrado por proibir filha de ir a médico; entenda

Zé Felipe é criticado por atitude - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Zé Felipe está causando polêmica desde que Virginia Fonseca revelou aos seus seguidores que o marido proibiu a filha mais velha, Maria Alice, de ir a um ortopedista para tentar corrigir um problema. Nas redes sociais, o cantor passou a ser criticado por decisão.

"O nível de ignorância não tem relação com dinheiro, Zé Felipe é burro demais. Credo", disse uma pessoa. Outro internauta contou: "Tadinha, eles não se importam com a saúde da Maria Alice mesmo".

"Como Zé Felipe é desnecessário. A Maria Alice claramente precisa corrigir o andado, Virginia marcou a consulta com o ortopedista e ele desmarcou porque não quer que ela ande corretamente... ele é muito lesado", escreveu um terceiro.

No Instagram, o sertanejo não curtiu a ideia apresentada por Virginia, rejeitou a situação e fez a esposa desistir do veredito. “Eu estava aqui pronta para ir ao médico com a Maria Alice, o Zé cancelou", falou a famosa.

A influenciadora comentou: "A gente ia levar ela no ortopedista, porque ela anda igual ao Léo [Leonardo]. E aí eu tinha marcado o ortopedista para ela, só que o Zé Felipe falou: ‘Não! Não vai, não. Porque ela saiu do meu saco, eu saí do saco do meu pai e ela vai andar assim'”.