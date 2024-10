Mãe de Virginia revela avanço no abandono de vício: “Sente falta”

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão deu detalhes do progresso. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, revelou que está avançando no processo de deixar de fumar. Alguns dias após tomar a decisão no consultório médico, a sogra do cantor Zé Felipe provou que está forte na promessa e está conseguindo reduzir as quantidades.

Virginia compartilhou, nessa quarta-feira, 9, em seu Instagram, que está com muito orgulho da mãe. A empresária soube que Margareth Serrão fumou apenas três cigarros, reduzindo sete unidades do que usava antes. “E minha mãe começando o descigarro”, disse a influenciadora.

Em seguida, Margareth deu detalhes do progresso. “Fumei três cigarros hoje, mas porque sou viciada mesmo, entendeu? Sente falta, mas assim, não é minha boca que tá pedindo é o cérebro”, disse. Na ocasião, Virginia Fonseca revelou que a mãe fumava 10 cigarros por dia.