Virginia toma decisão sobre nova gravidez: "Misericórdia"

Virginia Fonseca visitou sua ginecologista nesta quarta-feira, 2, e aproveitou para colocar um implante anticoncepcional, revelando que não pretende ter mais filhos com Zé Felipe. Durante a consulta, a médica brincou sobre uma possível nova gravidez, ao que Virginia respondeu: "Misericórdia".

A influenciadora, que deu à luz José Leonardo há quase um mês, também é mãe de Maria Alice e Maria Flor.

Virginia explicou que a decisão de usar o implante se deve ao desejo de evitar futura gravidez.

Vim aqui colocar um negócio para eu não ficar grávida de novo, amor. Esquece. Quem veio, veio. Quem não veio, não vem mais Virginia Fonseca

A médica ressaltou que o método é indicado para mulheres que têm dificuldade em seguir uma rotina de uso da pílula anticoncepcional.



Mesmo após a colocação do implante, Virginia comentou que ainda precisa aguardar cerca de um mês para ter relações sexuais sem proteção. Ela também esclareceu que ainda não retomou a vida íntima com o marido após o nascimento do terceiro filho, seguindo as recomendações médicas.