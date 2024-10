DIU sai do lugar e arranca pedaço do pênis de homem: "Senti pena"

Caso aconteceu com Hayley Davies - Foto: Reprodução

Um dos métodos anticoncepcionais mais comuns do mundo, o DIU geralmente é extremamente seguro e não oferece riscos tanto à portadora quanto ao parceiro. Mas não foi o que aconteceu durante uma transa da influenciadora Hayley Davies, de 25 anos.

Em uma entrevista recente, ela disse que o rapaz que copulava com ela perdeu parte do pênis após o DIU sair do lugar.

No relato, a influencer disse que desde o início percebeu que havia algo de errado, pois sentiu dor “o tempo todo” durante o sexo. “Depois, no chuveiro, percebi o quanto estava sentindo dor”, lembrou a norte-americana.

Ao olhar para os órgãos genitais do parceiro, ela notou que um pedaço de tecido havia sido “arrancado” do pênis. “O DIU realmente cortou meu colo do útero, mas senti pena dele”, disse.

Hayley precisou ir ao hospital para remover o dispositivo.