"Maneira de ser celebridade", diz aluna após esfaquear três em escola

Fiona Elias à cima e Liz Hopkin abaixo - Foto: Reprodução | The Sun

Uma adolescente de 14 anos disse à polícia que “essa é uma maneira de ser uma celebridade”, depois de esfaquear duas professoras e uma aluna em uma escola no sul do País de Gales, segundo o tribunal da coroa de Swansea.

Depois de ser presa, ela disse aos policiais: "Tenho certeza de que isso vai aparecer no noticiário... mais olhares estarão voltados para mim... essa é uma maneira de ser uma celebridade", disse o tribunal.

Todas as três vítimas sobreviveram ao ataque, que ocorreu durante o intervalo da manhã em Ysgol Dyffryn Aman em Ammanford, Carmarthenshire, em abril, quando a adolescente tinha 13 anos. Uma das professoras ficou gravemente ferida no pescoço, costas, pernas e braços.

No início do julgamento, o juiz Paul Thomas KC disse aos jurados que o julgamento incluía algumas “características incomuns”. Disse que, devido à sua idade, a adolescente, hoje com 14 anos, seria referida a ela pelo primeiro nome e tinha que sentar no corpo do tribunal e não no banco dos réus. Ele também disse que haveria intervalos regulares para ela.



William Hughes KC, promotor, disse que a menina admitiu ter ferido as três pessoas e levado um "ferramenta multiuso de pesca" com lâmina para a escola para a escola, mas negou três acusações de tentativa de homicídio.

Hughes alegou que, na manhã do dia 24 de abril, a menina saiu de casa com a multiferramenta do pai. Durante o intervalo matinal da escola, ela teria abordado a vice-diretora Fiona Elias, descrita em tribunal como o “foco principal” dos ataques.

O promotor disse que a menina olhou para Elias com o que a professora descreveu como “olhos sinistros” e parecia estar brincando com algo no bolso. Elias perguntou o que ela tinha em suas calças cargo. A menina teria respondido: “Quer ver o que tem no meu bolso?” e tirou a ferramenta de lâmina prateada.

Hughes disse que a menina disse a Elias: “Vou matar você. Eu vou te matar”, e começou a esfaqueá-la. A certa altura, a garota deixou cair a lâmina, mas a pegou e atacou uma segunda professora, Liz Hopkin.

A menina então se afastou e supostamente gritou para uma aluna: “Vou te matar, p****”. Ela correu em sua direção apontando a lâmina para ela e a esfaqueou. Hughes disse ao júri que a vítima adolescente “não se lembra muito do que aconteceu”, mas lembrou-se de estar no chão enquanto o réu fazia “várias tentativas” para esfaqueá-la.

O tribunal soube que a adolescente foi finalmente contida por outros professores, que afirmaram que ela tinha uma expressão “vaga” no rosto, e a polícia foi chamada. Se referido ao ataque à aluna, a ré teria dito a um policial: “Eu a esfaqueei, opa”.

A menina teria feito seu comentário sobre ser uma celebridade por causa do ataque e perguntou a um policial: “Eles estão mortos?” Pouco antes de chegar à delegacia, ela teria perguntado: “Como vou encarar minha família depois do que fiz?”



Elias disse que não sabia que a menina nutria animosidade contra ela, mas quando a polícia revistou a casa da adolescente encontrou um desenho da “Sra. Cara de Sapo Elias”, além de anotações aparentemente referentes à colega aluna que o réu atacou, sugerindo que a menina “vai queimar”. Outra nota dizia: “Eles podem morrer”. Ela também teria escrito: “Morte antes da desonra”.

Hopkins sofreu lesões nas pernas, tórax, ombros e pescoço. Elias foi ferido no braço e na mão. O aluno agredido sofreu uma lesão no braço.

Hughes disse que as notas, juntamente com o que a ré supostamente disse enquanto realizava os ataques, demonstravam que ela pretendia matar. O julgamento continua.