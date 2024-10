Jovem esquartejado teria sido vítima do BDM por morar em bairro rival

O enterro aconteceu Cemitério Municipal de Brotas, em Salvador - Foto: Luan Julião / Ag. A TARDE

Na tarde desta segunda-feira, 30, ocorreu no Cemitério Municipal de Brotas, em Salvador, o sepultamento de Richard Jesus de Santana, de 21 anos. O jovem teve o corpo esquartejado e encontrado abandonado dentro de um carrinho de supermercado no último sábado, 28, na Avenida Bonocô, em circunstâncias que apontam para um assassinato brutal cometido por traficantes da facção Bonde do Maluco (BDM).

Segundo familiares, Richard foi morto ao buscar a sobrinha pequena em uma área conhecida como Rua 13, localizada no bairro da Federação. A região é dominada pela facção criminosa BDM, e Richard teria sido morto apenas por ser morador do Garcia, bairro controlado pela facção rival Comando Vermelho (CV).

Leia também:

>> Corpo de homem é encontrado em carro em aldeia indígena na Bahia

>> Caso Marielle: dono de ferro velho é condenado a 5 anos de prisão

>> Empresária morre após fazer seis cirurgias plásticas ao mesmo tempo

A família relatou ainda que um dos traficantes da localidade teria reconhecido Richard como residente do Garcia, o que motivou o crime, negando qualquer envolvimento do jovem com atividades criminosas, afirmando que ele era um trabalhador e que a tragédia foi motivada unicamente pelo fato de viver em um bairro controlado por uma facção rival.

Em resposta a reportagem do Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga autoria e motivação da morte de Richard Jesus de Santana, 21 anos, encontrado esquartejado, neste sábado, 28. A vítima estava dentro de um carrinho de supermercado, na Avenida Mário Leal, Brotas.