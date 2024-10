Caso Marielle: dono de ferro velho é condenado a 5 anos de prisão

Orelha foi condenado a 5 anos de prisão - Foto: Reprodução

Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, foi condenado a 5 anos de prisão pela Justiça do Rio de Janeiro, por ajudar os assassinos da vereadora Marielle Franco (PSOL), morta em março de 2018, após o crime.

O dono do ferro-velho é acusado de desmanchar o carro de modelo GM Cobalt usado no atentado. A denúncia foi oferecida pela força-tarefa do Gaeco em agosto de 2023. Esta é a primeira condenação na investigação sobre o crime, segundo informações do g1.

Segundo a queixa, o veículo foi levado até Orelha no dia 16 de março de 2018. Conforme os promotores, ele "embaraçou a investigação", uma vez que deu sumiço ao Colbat usado no caso, com placa clonada.

Orelha está preso desde o fim de fevereiro, após delação premiada de Élcio Queiroz. As investigações apontam que depois do crime, Queiroz e o ex-sargento da PM Ronnie Lessa, motorista e atirador, levou o carro até o dono do ferro-velho.

Durante as investigações, iniciadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e passadas para a Polícia Federal, 443 veículos Cobalt de cor prata, com as mesmas características do carro usado no crime, foram analisados. Ronnie Lessa, Élcio de Queiroz e Maxwell Correa estão presos em presídios federais fora do Rio.