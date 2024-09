Julgamento de acusados de assassinar Marielle Franco é marcado; veja

Marielle foi assassinada ao lado do motorista Anderson Gomes, em março de 2018 - Foto: Renan Olaz | Câmara Municipal do Rio

Acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes, em março de 2018, os ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, serão julgados no próximo dia 30 de outubro, a partir das 9h, pelo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro.

De acordo com a Folha de São Paulo, a data foi divulgada após reunião do juiz Gustavo Kalil com representantes do Ministério Público, assistentes de acusação e defesas dos réus nesta quinta-feira, 12.

Segundo a reportagem, os dois vão participar do júri por videoconferência. Ronnie Lessa está preso no Complexo Penitenciário de Tremembé, em São Paulo. Já Élcio Queiroz está recluso no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.



Relembre o caso

Élcio Queiroz confessou ter dirigido o veículo para que o Lessa desse os disparos que mataram Marielle e Anderson. O atirador também confessou o crime. Os dois fizeram delação premiada com a Justiça.

O deputado federal Chiquinho Brazão e seu irmão, o conselheiro do TCE-RJ, Domingos Brazão, são acusados de serem os mandantes do crime.

Os dois irmãos estão presos, assim como o delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, acusado de ajudar os irmãos a planejar o crime. Os três foram indicados na delação de Lessa, mas negam participação no caso.