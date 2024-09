Ronnie Lessa isenta Suel e responsabiliza Macalé por morte de Marielle

Ex-PM prestou novo depoimento à PF nesta terça-feira, 27 - Foto: Reprodução

O ex-policial militar Ronnie Lessa, réu confesso, isentou o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Suel, do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL)e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

Leia também

>> Ex-PM diz que silenciador usado na morte de Marielle foi jogado no mar

>> Justiça mantém prisão preventiva de envolvido na morte de Marielle

Em novo depoimento à Polícia Federal (PF), nesta terça-feira, 27, ele culpou Edmilson da Silva Oliveira, conhecido como Macalé, pelo crime bárbaro. O ex-PM foi assassinado em novembro de 2021, após cabo da PM Rafael do Nascimento Dutra, conhecido como “Sem Alma”.

“Não é a dele [Suel]. Nunca tinha dado tiro em ninguém. Ele era bombeiro! Quando Macalé chamou ele, eu fui contra. Eu estou acostumado a atirar. Suel não era para isso. Ele é preparado demais, mas não é a dele”, afirmou.

As investigações da PF apontam que o ex-bombeiro como integrante do plano do assassinato da parlamentar. Além disso, as apurações dos agentes ainda revelam que Suel esteve na linha de frente do monitoramento da rotina da vereadora, assim como ajudou Lessa e o ex-PM Élcio Queiroz, que atuou como motorista, no desmanche do carro usado no crime.

Veja mais

>> PF diz ao STF que imagens do caso Marielle foram ignoradas

>> Caso Marielle: delegado cita Brazão e nega conhecer irmãos

Na nova declaração, Lessa ainda assumiu que matou Marielle por "ganância".



“Eu me deixei levar. Foi ganância. Eu, na verdade, nem precisava. Estava numa fase muito tranquila da minha vida, e eu caí nessa asneira. Foi ganância. Realmente, foi uma ilusão danada que eu caí”, declarou.