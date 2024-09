Caso Marielle: Ronnie Lessa deve depor nesta terça

criminoso deve ser interrogado a partir das 13h pelo juiz instrutor Airton Vieira, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes - Foto: Reprodução

Ronnie Lessa, o assassino confesso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, deve depor na tarde desta terça-feira,27, no Supremo Tribunal Federal (STF).



Leia mais

>> PF diz ao STF que imagens do caso Marielle foram ignoradas

Após a delação premiada, esta é a primeira vez em que Lessa falará sobre o caso.



Leia mais

>> Supremo julga nesta terça-feira denúncia do caso Marielle

Conforme antecipou a CNN, o criminoso deve ser interrogado a partir das 13h pelo juiz instrutor Airton Vieira, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na Corte.

Leia mais

>> Lessa diz que quase matou Marielle 3 meses antes: 'Perdi oportunidade'

Na delação, Lessa apontou os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão como mandantes do crime. O assassino confesso teria contado ainda com o apoio do delegado Rivaldo Barbosa, então chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Todos negam envolvimento.