PF diz ao STF que imagens do caso Marielle foram ignoradas

Imagens poderiam ajudar nas investigações - Foto: © Renan Olaz | Câmara Municipal do Rio

A Polícia Federal entregou ao Supremo Tribunal Federal, nesta sexta-feira, 9, um relatório do caso Marielle Franco. No texto, a PF aponta que membros da cúpula da Polícia Civil agiam em conjunto para atrapalhar as investigações.

Segundo o relatório, registros de câmeras de segurança que poderiam ajudar na descoberta dos assassinos foram 'descartadas' de forma proposital. O documento também reforça que os delegados Rivaldo Barbosa e Giniton Lage, e o comissário Marco Antonio de Barros Pinto atuaram para que os assassinos não fossem descobertos.

Ainda de acordo com o relatório, Giniton sabia desde o começo das investigações que Ronnie Lessa tinha possível participação no crime, que aconteceu em março de 2018, mas a polícia não avançou na captação de imagens que poderiam ajudar a confirmar as suspeitas.