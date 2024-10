Corpo de homem é encontrado em carro em aldeia indígena na Bahia

Corpo foi encontrado na parte traseira de carro - Foto: Reprodução

Um corpo foi encontrado no banco traseiro de um carro na manhã desta segunda-feira, 30, na aldeia indígena Jaqueira, na localidade de Ponta Grande, região do Porto Seguro, cidade do sul da Bahia. O modelo do veículo era um Volkswagen Gol, de cor preta.

Veja também:

>>>Vendedora de 76 anos morre ao ser atingida por 'bala perdida' em Camaçari

>>>Adolescente de 15 anos é apreendido após matar a própria mãe na Bahia

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima identificada como Ailson Fernandes de Souza, foi vista pela última vez bebendo na área central de Porto Seguro. Foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias do fato. A 1ª Delegacia Territorial (DT - Porto Seguro) investiga a morte de Ailson.

>>>Pai e filho são mortos a tiros dentro de residência na Bahia

O local onde o corpo foi encontrado fica próximo a Aldeia Reserva da Jaqueira, um lugar considerado sagrado para o povo Pataxó. Com 827 hectares de Mata Atlântica preservada, onde vivem 34 famílias, a aldeia é um local importante e turístico na região de Porto Seguro.