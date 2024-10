Vendedora de 76 anos morre ao ser atingida por 'bala perdida' em Camaçari

- Foto: Reprodução

Uma vendedora ambulante de frango foi morta a tiros na tarde de domingo, 29, na avenida 28 de Setembro, bairro do Triângulo, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

Segundo as informações iniciais, a vítima, identificada como Carmelita da Conceição Silva, 76 anos, conhecida como Dona Carmelinda, foi atingida por um disparo que seria destinado para outra pessoa. O suspeito teria disparado contra um homem nas proximidades, porém, o disparo foi na direção errada, atingindo a idosa.

Policiais militares do 12º BPM foram acionados. Ao chegarem, os pms constataram o fato. Uma equipe do Samu prestou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu.

Foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de esclarecer autoria e motivação do homicídio.

A 18ª Delegacia Territorial - Camaçari apura o caso.