Homem é morto a tiros ao tentar atacar PMs com facão na Bahia

Viatura da PM - Foto: Divulgação

Um homem foi morto a tiros após tentar esfaquear um policial militar com um facão na noite deste sábado (28), no bairro Gerais, em Licínio de Almeida, sudoeste da Bahia. O suspeito foi identificado como Alex Lima Pires, 41 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes foram acionados para atender uma denúncia de violência doméstica contra uma mulher de 33 anos e a filha de 20, que estavam sendo agredidas por um homem com sinais de embriagues.

Leia também:

>> Homem é morto ao tentar cometer furto em bairro de Salvador

>> Bombeiros extinguem incêndios florestais em três cidades na Bahia

Após a chegada dos PMs, o suspeito contou com a ajuda de um outro homem que estava no local e tentou pegar a arma dos policiais. Sem sucesso, Alex entrou na residência, foi para cima dos agentes, que reagiram e atiraram. Ele foi levado até o Hospital Municipal de Licínio de Almeida, mas não resistiu aos ferimentos.

O outro agressor, que não teve a identidade revelada, foi contido e conduzido, juntamente com as vítimas, para a Delegacia Territorial de Caetité. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local.