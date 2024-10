Homem é morto ao tentar cometer furto em bairro de Salvador

Polícia Civil investiga o caso - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 29, no bairro da Calçada, em Salvador. Segundo as informações da Polícia Civil, o corpo foi encontrado na rua Nilo Peçanha com sinais de perfuração de arma de fogo.

Conforme o registro, a vítima tentou praticar um furto na localidade, quando foi morta. Não há detalhes de como tudo aconteceu. Foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo e diligências foram realizadas no sentido de identificação do homem.



O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.