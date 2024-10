Modelo brasileira é encontrada morta após festa em iate

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma modelo brasileira, identificada como Adriana Vieira foi encontrada morta no dia 22 de setembro, em uma marina em Miami, nos Estados Unidos. De acordo com testemunhas ela esteve em uma festa em um iate no sábado, 21.

Conforme informações do Jornal O Globo, o corpo foi encaminhado a um necrotério em Miami, aguardando a identificação oficial pela mãe, Antônia de Lourdes Vieira, que está no Brasil.

Leia também:

>> Policiais baianos ganharão R$ 50 milhões por redução de mortes

>> Após dizer que tem R$ 10 milhões, Davi aparece com R$ 2 na conta e pede Pix

>> Maior fornecedor de armas do CV é preso em Salvador; saiba quem é

“Eu quero que seja investigada a morte da minha filha e que me ajudem a trazer o corpo de volta. Eu não sei quanto tempo tem até ela ser enterrada como indigente. Eu preciso do corpo da minha filha, que ele seja transportado e que seja investigado e descubra o que aconteceu”, disse a mãe da vítima.

Sem familiares nos EUA, além do filho, que está sob a responsabilidade de uma babá, Adriana residia na Flórida há cerca de dois anos, quando se mudado com o marido, Roberto Tesário, e o filho de seis anos. Após a separação, Roberto retornou ao Brasil. A morte de Adriana está sendo investigada.