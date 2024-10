Maior fornecedor de armas do CV é preso em Salvador; saiba quem é

- Foto: Divulgação

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal e o Ministério Público da Bahia resultou na prisão, em Salvador, do homem investigado por ser o maior fornecedor de armas para a facção criminosa Comando Vermelho (CV), na Bahia. Segundo a PF, além de ser investigado por tráfico de armas, ele também está na mira das autoridades por crimes como tráfico de drogas e lavagem de capitais.

De acordo com uma fonte do Portal A TARDE ligada às forças policiais, o suspeito foi identificado como Rodolfo Borges Barbosa de Souza. Ele também é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa e atuava nas regiões do Nordeste de Amaralina, em Salvador, e no bairro de Portão, em Lauro de Freitas.



Rodolfo Borges foi preso na manhã desta sexta dentro de sua residência | Foto: Reprodução

A prisão aconteceu na residência do acusado, em uma operação integrada com a participação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da PF/BA, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do MPBA, da Polícia Militar da Bahia, através de seu Sistema de Inteligência, Rondesp da Região



Metropolitana de Salvador e da 52ª CIPM, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO/BA).

De acordo com as investigações, o denunciado era um dos principais responsáveis pelo abastecimento de armas, drogas e produtos químicos controlados (utilizados na produção de entorpecentes). Ele seria fornecedor para diversas facções do crime organizado.

O acusado tem registro de prisão anterior, em 2020, e também responde por outros crimes, incluindo estelionato e uso de documentação falsa. Em nome do detido, existiam dois mandados de prisão em aberto, expedidos pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem de Capitais.