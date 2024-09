Esquema de compra de armas em loja no DF pelo BDM é desmantelado

Armas apreendidas tinha como destino a facção criminosa Bonde do Maluco - Foto: Divulgação PCDF

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal desmantelou um esquema de comércio irregular dos armamentos para uma das principais facções criminosas do estado, o Bonde do Maluco (BDM). A ação foi deflagrada na quinta-feira, 29, e resultou na prisão de duas pessoas, sendo uma em Recanto das Emas, no DF, e outra na cidade de Sapeaçu, interior da Bahia.

As investigações apontaram que um dos presos foi responsável por intermediar a venda das armas para municiar a facção oriunda da Bahia. O outro suspeito, funcionário da loja, teria transportado as 80 armas para a Bahia. As armas apreendidas estavam registradas como furtadas pelo dono de uma loja de Ceilândia, em junho deste ano.

No dia 19 deste mês, o dono da loja Delta Guns, Tiago Henrique Nunes de Lima, passou a ser investigado por comunicação de falso crime e foi preso.

Em seu falso comunicado, ele alegou que ladrões entraram na loja por buracos feitos na parede e levaram 100 armas, a maioria de grosso calibre. Revólveres, pistolas e carabina estavam entre os objetos furtados. Durante as investigações, quatro pessoas foram presas por supostamente arquitetarem a invasão.

Entre os presos está Thiago Braga Martins. Segundo a polícia, ele seria o autor intelectual da invasão. Na ocasião, Thiago alegou que não havia armas dentro do cofre e, por isso, não houve furto.

A PCDF informou que as investigações prosseguem para identificar, localizar e responsabilizar criminalmente os compradores finais do armamento que foi vendido de maneira ilícita e transportado do Distrito Federal à Bahia.