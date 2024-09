Bandidos explodem caixas eletrônicos de gráfica em Fazenda Grande

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, 30, na sede do Egba - Foto: Divulgação

Um grupo criminoso invadiu e explodiu dois caixas eletrônicos na sede da Empresa Gráfica da Bahia (Egba), que fica localizada no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, durante uma tentativa de roubo. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, 30.

Leia Mais:

>> Carro usado para ataque contra banco na Bahia é localizado

>> Prefeita de cidade na Bahia sofre tentativa de homicídio; saiba mais

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos renderam os vigilantes e explodiram os dispositivos de autoatendimento. Segundo informações ainda preliminares, o grupo não conseguiu subtrair dinheiro. Não há informações de quantas pessoas participaram da ação criminosa.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

As equipes seguem no local realizando diligências preliminares de apuração do caso. O caso está sendo investigado pela 4ª Delegacia Territorial (DT/São Caetano).



A Egba é responsável pela produção do Diário Oficial da Bahia.

Este é o segundo ataque a caixas eletrônicos registrado em 2024. Em maio, uma agência bancária do município de Cafarnaum teve os dispositivos de autoatendimento explodidos.