Bandidos explodem caixas eletrônicos e atacam sede da PM na Bahia | A TARDE

Uma agência bancária teve os caixas eletrônicos explodidos, na madrugada desta sexta-feira, 10, no centro do município de Cafarnaum, que fica na região norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), a agência fica localizada na Rua Eduardo Barreto. Ela foi atacada por um grupo de homens armados, que, após a ação criminosa, fugiu em dois carros.

A PM informou ainda que a ação dos criminosos também resultou em um ataque na sede do pelotão, mas ninguém ficou ferido.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que delegacias territoriais e especializadas das polícias Militar e Civil estão em Cafarnaum, realizando varreduras e ações de inteligências para identificar e prender os autores dos ataques.

Denúncias e informações que podem ajudar a polícia a chegar nos criminosos podem ser realizadas através dos telefones do Centro Integrado de Comunicação (Cicom) e do Disque Denúncia, no 190 e 181, respectivamente.

Reprodução | Redes Sociais

