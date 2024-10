Virginia reage pela 1ª vez sobre rumores da sexualidade de Zé Felipe

Virginia Fonseca falou sobre rumores envolvendo família - Foto: Divulgação | SBT

Virginia Fonseca abriu o jogo contra alguns comentários polêmicos que já foram feitos a respeito do seu nome e da sua família. A apresentadora do SBT, por exemplo, reagiu aos rumores de que Zé Felipe seria homossexual.

No Sabadou com Virginia, a apresentadora confessou a fofoca que mais a "tirou do sério". A influencer disse que inventaram que ela havia recebido dinheiro do sogro, Leonardo, para ficar grávida.

"Para me tirar do sério, tem que ser mentira. Lembro que uma fofoca que me tirou do sério foi quando comecei meu relacionamento com o Zé e estava grávida. Falaram que engravidei do Zé por causa de R$ 500 mil, que o Leonardo tinha me pagado para engravidar do Zé, porque o Zé era gay e precisava provar que ele era homem", desabafou.