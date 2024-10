Virginia ganha anel avaliado em mais de R$ 15 mil; veja

Virginia Fonseca é casada com Zé Felipe - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou em seu perfil no Instagram o anel que ganhou do marido Zé Felipe após o nascimento do caçula do casal, José Leonardo.

Ela contou que ganhou a peça — que tem formato tem um coração confeccionado em ouro branco, é cravejado de diamantes e, no centro, tem um diamante amarelo — em comemoração ao nascimento do bebê. “Anel de coração com diamante amarelo. Simplesmente perfeito!”, escreveu.

Virginia disse que não se lembra do exato momento em que recebeu o presente. “Estava passando tão mal que só falei 'obrigada' e voltei ao meu estado de passar mal. Mas olha que lindo! Ele arrasou, eu amei!”, falou ela.

No Brasil, a peça é avaliada em R$ 16 mil.

Veja o anel: