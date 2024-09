Virginia presenteia amigo com pulseira luxuosa no valor de um carro

Lucas Guedez é amigo próximo de Virginia Fonseca - Foto: Divulgação/SBT

Neste domingo, 15, Lucas Guedez, amigo próximo de Virginia Fonseca e apresentador do "Sabadou" no SBT, celebra seu 29º aniversário. A esposa de Zé Felipe surpreendeu o humorista com um presente luxuoso: uma pulseira de grife da Cartier, que pode valer entre R$ 36 mil e R$ 142 mil, dependendo do modelo e dos diamantes.

Virginia Fonseca registrou o momento em suas redes sociais, mostrando suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, acordando Lucas com a surpresa. A reação dele ao abrir a caixa foi de grande surpresa e alegria.