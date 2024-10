Virginia mostra cicatriz de cesárea 13 dias após parto; veja

Terceiro filho de Virginia com o cantor Zé Felipe nasceu há 13 dias - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Virginia Fonseca usou o seu perfil no Instagram neste sábado, 21, para mostrar como está a sua cicatriz do parto cesárea 13 dias após o nascimento de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo.

Nos stories, a influenciadora digital mostrou o momento em que realizou mais uma sessão de massagem.

“Deu pra ver um pouquinho da cicatriz. Mas não ficou feia. Vou deixar”, escreveu Virginia na legenda da publicação.

