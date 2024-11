Virginia Fonseca faz revelação sobre sexo com Zé Felipe e apela

Virginia Fonseca causou com revelação - Foto: Divulgação | SBT

Virginia Fonseca surpreendeu com revelações íntimas a respeito de Zé Felipe. Durante quadro do programa Sabadou com Virginia, do SBT, neste sábado, 16, a famosa falou de transa com o atual marido.

Ela revelou que transou com o cantor no primeiro encontro ao responder um questionamento de Lexa, uma das convidadas da atração.

Leia Mais:

>>> Luana Piovani apresenta "namorada" e explica confusão

>>> Bebê à bordo? Ivete Sangalo surpreende e faz enxoval de bebê nos EUA

>>> Zé Felipe dá bronca e filha toma atitude inesperada contra ele

"Gente, vocês não vão me julgar. Ninguém aqui pode julgar ninguém. É feio julgar", pediu Virginia Fonseca.

Gretchen, que também participou do programa, opinou: "Foi no dia, foi no dia (em que se conheceram)". Virginia Fonseca, então, confirmou. "Com certeza".

A mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo contou os motivos pelos quais não resistiram aos encantos do filho de Leonardo.

"A gente estava na pandemia, e o Zé foi pra Londrina me ver. Eu falei: 'gente, quando eu vou ver esse gato novamente?'. Nunca mais! Ele foi me ver, mas eu deixei bem claro que eu só poderia encontrar ele poucas vezes", afirmou.

Ela completou: "Ele foi me ver sexta, sábado e domingo, e eu só poderia ver ele poucas horas no dia, porque eu tinha outras coisas para fazer. Aí eu falei: 'esse gato vai chegar, ficar três dias, quando eu vou ver esse gato novamente? Nunca mais'....Então, ele chegou e... Sabe... A gente já ficou. Aí eu fui embora, no sábado de manhã eu voltei, a gente ficou de novo, e ele me pediu em namoro. Deu certo!".