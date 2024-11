Zé Felipe dá bronca e filha toma atitude inesperada contra ele

Zé Felipe surpreendeu com desabafo sobre Maria Flor - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Zé Felipe usou o seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 29, para revelar uma atitude da filha Maria Flor com ele. O famoso explicou que a menina estava o ignorando após ter levado bronca dele.

Leia Mais:

>>> Virginia detona presente de João Guilherme para filha: "Não quero"

>>> Luana Piovani critica Virginia Fonseca e ironiza: "Pobres crianças"

>>> Tia Má detona Virginia por bolsa de R$ 500 mil: "10 casas populares"

Em desabafo, o cantor falou sobre o ocorrido: "E que que aconteceu... acordei hoje, a Maria veio, me deu bença, Maria Alice. A Flor Flor passou direto, não queria me dar bença, fui e dei uma chama nela. Ela não gostou e está de mal. Tem base, véi?.

No dia seguinte, Zé Felipe gravou um vídeo em que suge deitado com a menina. No entanto, na gravação Maria Flor ainda demonstrava que não estava mesmo interessada em seguir interagindo com o pai.

"Tô fazendo as pazes, né, Flor Flor? Brigou hoje cedo... Tá de boa já ou não? Hein? Psiu? Flor, você está de mal de mim, tá? Tá de mal, Flor Flor? Ela não tá olhando na minha cara, véi!!!!", declarou o marido de Virginia Fonseca, enquanto a herdeira não reagia.