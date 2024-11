Bebê à bordo? Ivete Sangalo surpreende e faz enxoval de bebê nos EUA

Ivete Sangalo - Foto: Reprodução

Ivete Sangalo entrou para o time das celebridades que preferem fazer o enxoval de bebê nos Estados Unidos. A cantora baiana foi vista na Macrobaby, uma loja de artigos infantis em Orlando, na Flórida, comprando peças para a sobrinha-neta recém-nascida, Antônia.

A loja Macrobaby registrou a visita de Ivete em suas redes sociais, onde a cantora aparece sorridente com carrinhos de compras e segurando uma boneca. Ivete está acompanhada de sua irmã, Cynthia Sangalo, durante a viagem.

Além disso, o empresário Rodrigo Branco compartilhou que a dupla alugou carrinhos para passeios com crianças pela cidade. Em tom descontraído, Ivete comentou em um vídeo: “Só olhando casa, meu amor,” enquanto explorava a região. A cantora também explicou que os itens que está comprando são presentes para a filha de sua sobrinha Laís, que é filha do irmão dela, Ricardo.

A lojas é uma das mais populares entre celebridades brasileiras. O local já recebeu visitas de personalidades como Virginia Fonseca, Lexa e Gabi Luthai. Nesta semana, Lexa e Gabi estiveram juntas no local. Gabi é mãe de Pietro, de 7 meses, fruto de seu relacionamento com Téo Teló. Já Lexa está esperando sua primeira filha, Sophia, com o ator Ricardo Vianna.