Ivete para apresentação e reage contra corte de árvore em micareta

Ivete Sangalo teve dificuldade em determinado momento de passagem de bloco na Micarina, a micareta da capital do Piauí, mas o que chamou a atenção foi o desabafo da cantora contra corte de árvore.

A famosa pausou a sua apresentação e se recusou a aceitar que uma árvore fosse cortada para a passagem do trio elétrico.

"A gente vai tirar essa grade, a gente tira os equipamentos da lateral do trio, mas não mexe na árvore, não. Árvore não tem nada a ver com isso, inclusive", disparou a artista, de cima do trio.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ouvir os aplausos diante da atitude de Ivete Sangalo. No trecho da gravação, a famosa ainda aparece dizendo que ficará parada no local para que sua equipe abra a grade lateral e retire os equipamentos.

"Pode desligar a lateral [para fazer os ajustes], não tem problema, não. Não mexe na árvore, deixa a árvore aí quietinha", completou.