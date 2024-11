Ivete Sangalo planeja projeto com ritmo diferente do Axé

Ivete Sangalo planeja gravar projeto de samba - Foto: Divulgação | Globo

Ivete Sangalo pode ser a próxima artista a tentar explorar o samba. Após cantoras como Ludmilla e Gloria Groove, parece que a cantora baiana também quer investir no ritmo também.

A artista do axé, que celebra 30 anos de carreira em 2024, solicitou o registro da marca 'Ivete Samba', feita junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O pedido, realizado no dia 18 de setembro, é descrito como “Apresentação de Espetáculos de Variedades; direção de shows; e fornecimento de programas de televisão, não baixáveis”.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, no entanto, a assessoria da cantora afirmou apenas que não tem nada a dizer, por hora, sobre o assunto. Vale lembrar que a baiana já flerta com o ritmo tem um certo tempo. Em 'Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim', de 2002, Ivete cantou o sucesso do pagode 'E agora Nós?', de Sorriso Maroto.

Além disso, ao longo da carreira, a famosa já colaborou com diversos nomes do samba, como Péricles, Thiaguinho, Mumuzinho, Alcione, Nelson Rufino, Zeca Pagodinho, Ju Moraes e outros.

O ritmo tem estourado no Brasil nos últimos anos, impulsionado por nomes como Ludmilla e Gloria Groove, responsáveis pelos sucessos 'Numanice' e 'Serenata da GG', respectivamente.