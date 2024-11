De Annabelle, Ivete curte Halloween ao lado do marido; veja

Ivete está de férias em Orlando, nos Estados Unidos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo mostrou em seu Instagram que está aproveitando bastante o Halloween. Ela está de férias em Orlando, nos Estados Unidos, e compartilhou um vídeo em que aparece fantasiada de Anabelle, personagem da franquia de filmes de terror ‘Invocação do Mal’.

A cantora contou com a companhia do marido, o nutricionista Daniel Cady, e do Padre Fábio de Melo. Apesar da data só ser celebrada na quinta-feira, 31, a artista participou do evento que aconteceu nessa segunda, 28.

O companheiro de Ivete escolheu uma fantasia de padre e, para compor a fantasia, ele usou uma bata preta e um crucifixo. As filhas mais novas de Ivete, as gêmeas Marina e Helena, também participaram do evento. Elas usaram perucas, maquiagem preta nos olhos e uma cesta em formato de abóboras.

Já o Padre Fábio de Melo usava apenas uma camiseta preta e não estava fantasiado.

