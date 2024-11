João Guilherme revela ‘mágoa’ com Leonardo: “Não somos próximos”

João Guilherme Ávila e Leonardo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator João Guilherme Ávila, filho do cantor Leonardo, falou, em participação no Lady Night, com Tatá Werneck, sobre a ausência do pai e revelou qual foi o último presente que ganhou do sertanejo, quando ainda era uma criança.

Leia também:

>> João Guilherme revela que pretende se casar com Bruna Marquezine

>> Zé Felipe dá bronca e filha toma atitude inesperada contra ele

>> Virginia detona presente de João Guilherme para filha: "Não quero"

O namorado de Bruna Marquezine disse que não é próximo de Leonardo e revelou que o último presente que ganhou do pai foi quando tinha apenas 11 anos.

“Nós não somos próximos. Eu sou o herdeiro, mas é muito engraçado, porque eu não tenho acesso a um puto do meu pai. O último presente que ele me deu, porque eu pedi no shopping, foi um boné e eu tinha 11 anos, e foi só um boné”, revelou.

Na ocasião, o ator ainda brincou com o fato de que as sobrinhas, Maria Flor e Maria Alice, filhas de Virginia Fonseca com Zé Felipe, irmão de João Guilherme, terem mais dinheiro que ele. “Posso pedir [dinheiro emprestado] pras Marias. As Marias já têm mais dinheiro na conta do que eu mesmo”, brincou.