João Guilherme revela que pretende se casar com Bruna Marquezine

João Guilherme e Bruna Marquezine - Foto: Reprodução

João Guilherme e Bruna Marquezine assumiram publicamente o relacionamento há poucos meses, mas o ator já pensa em se casar com a namorada. O filho caçula de Leonardo participou do programa Lady Night e contou a Tata Werneck que gostaria de se casar jovem e que já pensa em subir ao altar com a atriz.

No episódio, que vai ao ar na noite desta terça-feira, 29, João participou de um quadro em que foi submetido a um detector de mentiras enquanto respondia perguntas de Tata.

A primeira pergunta da apresentadora foi se ele está apaixonado. "Estou apaixonadíssimo", respondeu de imediato.

"Você pensa em se casar novo?", questionou Tata em seguida. "Penso muito. Por mim, já estaria arrumando tudo com a minha amada para casar", disse ele, confirmando que falava a verdade.

Além disso, João Guilherme revelou que não se dá bem com as ex-namoradas e que não voltaria a namorar Jade Picon. Confira o vídeo: