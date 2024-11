Continuação de ‘Lisbela e o Prisioneiro’ pode virar caso de Justiça

‘Lisbela e o Prisioneiro’ foi lançado em 2003 - Foto: Divulgação | Imagem Filmes

Lançado em 2003, ‘Lisbela e o Prisioneiro’ pode ganhar uma continuação em breve, mas o que se tem de novidade até o momento é uma polêmica que tem tudo para ir parar na Justiça. Isso porque, segundo a coluna Guilherme Amado, do Metrópoles, a distribuidora Imagem Filmes anunciou o segundo filme no evento Expocine sem contatar nenhum dos envolvidos no primeiro.

Um dos protagonistas do primeiro longa ao lado de Débora Falabella, Selton Mello revelou a sua insatisfação na semana passada. Ele criticou nas redes sociais a “tamanha deselegância” da empresa. Já a produtora Paula Lavigne afirmou que ainda aguarda um contato da empresa. “Estou sem entender nada”, disse.

Ainda de acordo com a coluna, pessoas que trabalharam no filme suspeitam que a Imagem Filmes pode ter comprado os direitos autorais da peça ‘Lisbela e o Prisioneiro’, que tem um roteiro diferente do longa-metragem. Por isso, avaliam que o filme não poderia levar o mesmo nome do sucesso de bilheteria em 2003.

Ao Metrópoles, o presidente da Imagem Filmes, Marcos Scherer, afirmou que o filme está em “início de desenvolvimento”, e que uma produtora tenta aprová-lo junto à Agência Nacional de Cinema (Ancine).

Scherer não detalhou o que será o longa-metragem. “A Imagem é o distribuidor, e não o produtor. O produtor deve entrar em contato com todos, mas entendo que, sem o projeto devidamente aprovado na Ancine, não faz sentido ele procurar as pessoas, já que sem esta fase concluída o projeto não existe”, disse.

Dirigido por Guel Arraes, com roteiro de Arraes, Jorge Furtado e Pedro Cardoso, ‘Lisbela e o Prisioneiro’ foi um sucesso de bilheteria, com 3,2 milhões de espectadores nos cinemas. Além disso, o filme recebeu os prêmios de Melhor Ator, com Selton Mello, e Melhor Trilha Sonora, com João Falcão e André Moraes, no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, atual Prêmio Grande Otelo.