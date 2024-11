Terror com Marjorie Estiano chega na Netflix; conheça história

Longa se passa no ano de 1996 no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação | Lupa Filmes

Estrelado por Marjorie Estiano (‘Sob Pressão’), o filme de terror ‘Abraço de Mãe’ estreou nesta quarta-feira, 23, na Netflix após ser exibido no Festival do Rio. O longa, que se passa no ano de 1996 no Rio de Janeiro, é dirigido pelo argentino Cristian Ponce e produzido por André Pereira e Mariana Muniz.

Leia também:

>> Exclusivo! Elenco de "Outer Banks" dá spoilers de 4ª temporada da série: "Difícil de filmar"

>> Entrevista: Atores de "Outer Banks" revelam o que mais gostaram em Salvador

>> Demolidor ganha data de estreia e trailer na Disney+; saiba mais

‘Abraço de Mãe’ acompanha uma equipe de bombeiros que recebe um chamado para evacuar um asilo com risco de desabamento. “Ana, uma jovem bombeira afastada após sofrer um ataque de pânico em uma operação, se vê retornando à sua antiga equipe de resgate. Ao chegarem ao local, os bombeiros descobrem que os misteriosos moradores do asilo têm outros planos com a chegada da chuva. Ana terá que enfrentar seu próprio passado para sobreviver e salvar os outros antes que seja tarde demais”, diz a sinopse.

Além de Marjorie Estiano, o elenco do filme conta com Chandelly Braz (‘Orgulho e Paixão’), Javier Drolas (‘As Boas Intenções’), ReynaldoMachado (‘Cabras da Peste’), Val Perré (‘Fuzuê’), Angela Rabello (‘A Vilã das Nove’), Helena Varvaki (‘Passaporte para Liberdade’), Rafael Canedo (‘Sai de Baixo: O Filme’), Maria Volpe (‘Nosso Lar 2 – Os Mensageiros’), Mel Nunes (‘Querido Estranho’) e Thelmo Fernandes (‘Todo Dia a Mesma Noite’).

Assista ao trailer: