Exclusivo! Elenco de "Outer Banks" dá spoilers de 4ª temporada da série: "Difícil de filmar"

A série "Outer Banks" se passa em uma ilha paradisíaca fictícia na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mas poderia perfeitamente ser ambientada em Salvador. Justamente por isso a capital baiana foi escolhida pela Netflix para uma ação especial com os protagonistas Jonathan Daviss, Chase Stokes e Rudy Pankow, que interpretam Pope, John B e JJ, respectivamente, na produção internacional.

Os três, que são os Pogues no seriado, contaram com exclusividade ao Cineinsite Portal A TARDE o que os brasileiros podem esperar do quarto ano do enredo. "Na primeira parte, nós vimos os Pogues se concentrando mais em Poguelândia e tentando cultivar uma sensação de vida real e normal para eles", explicou Stokes.

O ator ressaltou que "infelizmente eles não fazem um ótimo trabalho de manejar o dinheiro que conquistam" e garantiu: "Eles são obrigados a tomar algumas decisões impulsivas".

Chase Stokes comentou também sobre a situação de JJ, que enfrenta um novo caos. "A primeira parte acaba com um furacão e o JJ descobre que o seu pai não é realmente o seu pai", disse. Sobre seu personagem, Rudy completou que o pai dele é outro e fica um grande mistério em relação a isso. O ator confessou que essa revelação surpreendeu o personagem tanto quanto os fãs do seriado.

O trio fez mistério sobre o que acontecerá na segunda parte, mas, a partir de como terminou a primeira leva de episódios, a origem de JJ seguirá sendo destaque. Afinal, para o protagonista, é um choque a descoberta de que ele sempre foi um Kook, a elite da ilha, algo que ele sempre combateu profundamente com seus amigos.

Na série, JJ é o personagem mais rebelde, porém também um dos mais fiéis ao grupo. Com um jeito durão, ele nunca mede esforços para impor o que deseja.

Muita gente também tem questionado se a produção ganhará uma quinta temporada. A Netflix não tem divulgado a atual fase como a última, mas ainda não fala do próximo ano. Em 2023, ao portal de notícias da plataforma de streaming, o showrunner Josh Pate salientou: "Pensamos nas três primeiras [temporadas] como uma trilogia e então estamos começando de novo em [outro tipo de] trilogia agora. Só precisávamos limpar o convés. Teremos novos vilões, uma nova caça ao tesouro, uma nova situação de vida”.

Cenas de tirar o fôlego

Como tem acontecido desde a primeira temporada, os novos episódios de "Outer Banks" deverão chamar a atenção do público com cenas eletrizantes, além das belezas dos oceanos. Ao Cineinsite Portal A TARDE, os galãs também abordaram as cenas mais complicadas de gravar. Chase Stokes adiantou com exclusividade que algumas cenas da parte 2 da nova temporada tiveram filmagens difíceis de serem realizadas.

"Tem algumas coisas na parte 2 que, uma vez que a parte 2 sair, as pessoas perceberão que houve muitas cenas difíceis de filmar na segunda metade dos episódios. Eu acho que todos poderemos concordar", comentou o intérprete do John B. Rudy concordou e declarou: "Eu acho que a palavra de código lá é areia, o que complicou tudo".



Os atores também esclareceram uma dúvida sobre as filmagens em que pilotam barcos e fazem mergulhos. Jonathan Daviss explicou que é o único do trio que não sabia pilotar um barco. "Eu tive que aprender para coisas específicas", confessou.

A experiência em Salvador

Jonathan Daviss, Chase Stokes e Rudy Pankow deixaram Salvador na última segunda-feira, 21, após dois dias intensos na cidade, explorando os "tesouros da Bahia" - no estilo dos Pogues. Logo de cara, eles visitaram o Pelourinho, onde tocaram percussão junto com o grupo Olodum. Rudy Pankow, inclusive, definiu à reportagem a experiência no local como "única" e garantiu: "Foi a experiência mais brasileira que eu já tive, mesmo com apenas um dia no Brasil".

No dia seguinte, eles aceitaram desafios de fãs da série da Netflix e visitaram a Arena Fonte Nova, onde vestiram camisas do Esporte Clube Bahia e da Seleção Brasileira, e passearam pelo Farol da Barra, o bairro do Rio Vermelho - onde comeram acarajé e cocada, e também beberam drinks - e no Elevador Lacerda. Durante as entrevistas, o trio também conheceu outras comidas típicas da Bahia, como pãozinho delícia, torta búlgara e abará (e aprovaram tudo).

Rudy Pankow deixou claro ao Cineinsite A TARDE que terá uma segunda vez na cidade. "Eu voltarei para Salvador. Com certeza", disse. Questionado se esse retorno seria no Carnaval, o JJ de "Outer Banks" se mostrou animado: "Sim, sim, e para jogar futebol também".