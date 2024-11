VÍDEO: Atores de série americana visitam Pelourinho e Arena Fonte Nova

Astros de Outer Banks visitam Salvador - Foto: Reprodução

Os atores da série americana Outer Banks estão em Salvador para participar de um evento com fãs. No domingo, 20, eles visitaram o Pelourinho, um dos pontos turísticos mais icônicos da cidade e tocaram percussão com o grupo Olodum.

"Estamos em Salvador! Isso é para quem disse que só vamos para São Paulo", brincaram os atores em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Jonathan Daviss, Chase Stokes e Rudy Pankow, que interpretam Pope, Jhon B e JJ, respectivamente, na série da Netflix Outer Banks, participam de uma trama que se passa na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde o trio de amigos se aventura em busca de um tesouro.

Além do Pelourinho, o elenco visitou a Arena Fonte Nova e publicou um vídeo com a camisa do Esporte Clube Bahia.

"Salvador é tão Outer Banks que eu tive que trazer meus pogues pro #TUDUMNaLata", escreveu a plataforma de streaming em suas redes sociais.



A primeira parte da quarta temporada estreou no streaming em 10 de outubro, e a segunda parte será lançada em 7 de novembro. O evento foi realizado para promover os novos episódios da série.

A Netflix não divulgou detalhes sobre a permanência dos atores em Salvador, nem se eles visitarão outras cidades do Brasil.