‘Stranger Things’: elenco tem reação surpreendente ao último episódio

Elenco de ‘Stranger Things’ se emocionou - Foto: Divulgação

O elenco de ‘Stranger Things’ chorou ao ler o roteiro do episódio final do programa. Quem revelou o momento emocionante foi o ator David Harbour, que interpreta Hopper no seriado de sucesso da Netflix.

“O fim desse último episódio, quando estávamos lendo - e apenas lendo... No meio do caminho, as pessoas começaram a chorar”, contou Harbour à Variety. “E então, nos últimos vinte minutos, as pessoas estavam desabando de chorar, pessoas diferentes, de formas diferentes. Noah Schnapp foi meu favorito”, completou.

A quinta e última temporada de Stranger Things ainda não tem data de estreia definida.