'Maníaco do Parque': Saiba como e onde assistir ao filme

O filme 'Maníaco do Parque', que conta a história real de um dos maiores serial killers brasileiros, chega às telas do streaming agora em outubro. A obra, que é bastante aguardada pelo público, será estrelada por Silvero Pereira, no papel do criminoso Francisco de Assis Pereira.

Confira todos os detalhes da produção:

Quando estreia o filme Maníaco do Parque?

O filme do Maníaco do Parque estreia nesta sexta-feira, 18 de outubro.

Onde assistir ao filme Maníaco do Parque?

A produção poderá ser conferida no Prime Video.

Sinopse do filme Maníaco do Parque

A atriz Giovanna Grigio vai dividir o protagonismo de "Maníaco do Parque" com Silvero Pereira, interpretando Elena, a repórter responsável por revelar seus crimes. No longa, ela é uma espécie de fio condutor do público pela história do assassino.

Na história, a personagem de Giovanna vê na investigação a grande chance de alavancar sua carreira, enquanto Francisco segue livre para estuprar e assassinar suas vítimas, aterrorizando a população da capital paulista.

O filme foi produzido pela Santa Rita Filmes, com direção de Maurício Eça e produção de Marcelo Braga,

O elenco ainda conta com Bruno Garcia como Zico, um jornalista sem escrúpulos que trará problemas para Elena; Mel Lisboa como Martha, psiquiatra e irmã da protagonista; e o rapper Xamã no papel de Nivaldo, um homem boa praça e chefe de Francisco.

Qual a história real do Maníaco do Parque?

Francisco de Assis Pereira foi preso em 1998 acusado pela morte de sete mulheres, além de estuprar e roubar outras nove no Parque do Estado, em São Paulo.

Ele trabalhava como motoboy, fingia ser um "caçador de talentos" e convidava as vítimas para fazer fotos quando praticava os crimes.

Conhecido como "Maníaco do Parque", Francisco foi capturado em 1998 e condenado a 280 anos de prisão. Ele cumpre pena na Penitenciária de Iaras, no interior de São Paulo, e poderá viver em liberdade a partir de 2028, pois,a legislação só permitia, na época, pena máxima de 30 anos.



Além do filme, o Prime Video também confirmou para o próximo ano a série documental Maníaco do Parque: A História Não Contada, dirigido por Thaís Nunes e Maurício Eça, mostrando os equívocos da apuração e o papel da mídia na investigação.

Série do Maníaco do Parque

Além do filme, o Prime Video também irá estrear uma série documental sobre o caso. Batizada de "Maníaco do Parque: A História Não Contada", a produção, com quatro episódios, será lançada em 1º de novembro.

Escrita e dirigida por Thaís Nunes, a série documental revisita os crimes de Francisco de Assis Pereira por uma nova perspectiva, a de vítimas sobreviventes e das famílias das mulheres assassinadas. Segundo o Prime, a equipe se debruçou sobre mais de 20 mil páginas do processo criminal e entrevistou mais de 50 pessoas.