Ator da Globo revela diagnóstico de doença sem cura

O ator da Globo, Silvero Pereira, 42, usou as redes sociais neste domingo, 6, para revelar que foi diagnosticado com uma doença sem cura. Conhecido pelos papeis em ‘Maníaco do Parque’ e ‘Bacurau’, Silvero disse estar com hipertensão arterial.

O artista ainda detalhou que recorreria ao apoio de um profissional da saúde para o tratamento, uma vez que uma das causas que contribuem para a hipertensão é a obesidade, Silvero pretende emagrecer quatro quilos.

“Desafio iniciado com minha nutricionista incrível de Fortaleza. Para além de não estar confortável com meu corpo, fui diagnosticado com hipertensão, e precisei retornar aos cuidados da nutricionista com o objetivo de melhorar minha alimentação e, consequentemente, tomar mais cuidado com minha saúde”, afirmou.

“Nos próximos 20 dias o objetivo é perder 4 kg apenas com alimentação, exercícios diários e muita disciplina. Vou compartilhando com vocês os resultados. E você? Tá de olho na comida e na sua saúde”, continuou ele.



O ator também esclareceu aos fãs que descobriu a doença somente agora, aos 42 anos. “Com 42 anos, eu fui diagnosticado como hipertenso. Isso acontece com 1 a cada 4 brasileiros. Eu estou um pouco acima do meu peso e, para além disso, existe uma questão genética também, então eu recorri novamente à minha nutricionista maravilhosa”, finalizou.